Anteprima- Dal 6 gennaio riapre la strada per Cetara, tutti i sindaci dal Genio Civile con De Luca “Priorità apertura della S.S. 163”

Cetara, Costiera amalfitana . “Siamo stati con De Luca al Genio Civile con tutti i sindaci della Costiera amalfitana e stimo lavorando per risolvere il problema delle frane – ci dice il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica. Oggi a Salerno c’è stato l’incontro tra Genio Civile e tutti i sindaci, importante anche l’interessamento di De Luca e Bonavitacola. Dal 6 gennaio riapre la strada per Cetara, dopo il blocco dovuto al recente evento franoso.” Sindaco i danni li ha quantificati ? “Non è facile sono circa sette od otto milioni di euro di danni , è stato un disastro. Ma tutti i comuni hanno subito danni, ora si è deciso che la priorità è la riapertura della S.S. 163” Come è la situazione ora? “La strada è ancora chiusa al Cetus, ma i residenti passano . L’ANAS dovrebbe revocare l’ordinanza di chiusura dal sei gennaio così gli studenti possono andare a scuola” I privati hanno subito danni? “Si sono stati tantissimi, terrazzamenti e altro, poi anche indirettamente , queste festività natalizie è stato bloccato tutto il turismo ed il commercio per queste frane, ma ci rialzeremo” E il porto? “Già a novembre chiesi lo stato di calamità, ora abbiamo fatto attivare le vie del mare da Amalfi, Maiori per Salerno , speriamo di uscircene al più presto” . Il piccolo borgo della costiera amalfitana, dopo le festività natalizie, ritornerà ad uno stato di normalità. Un passo avanti importante per la “liberazione” della Costiera Amalfitana, interessata da vari blocchi stradali dovuti alle frane.