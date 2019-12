Angri ( Salerno ) / Tramonti ( Costiera amalfitana ). Presentato “Divina” il panettone di Gerardo Di Dato dedicato alla cara Rita Russo , originaria di Tramonti, prematuramente scomparsa nel Novembre 2018.

Profumi, sapori e saperi della Costa d’ Amalfi . All’interno dell’impasto l’orzo, materia prima utilizzata anche nel liquore Concerto, il tipico liquore creato dalle suore di Tramonti nella Costa d’ Amalfi

Eccezionale per il panettone una ganache di panna e cioccolato. Come tutti i lievitati del maestro pasticcere Gerardo Di Dato, “Divina” viene fatto lievitare naturalmente per circa 48 ore per poi essere cotto a 160 gradi per 55 minuti. Sarà possibile degustare questa delizia nei giorni che intercorrono dall’inizio dell’Avvento fino ai primi di gennaio del nuovo anno.