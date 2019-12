Angela lascia la sua vita terrena con un messaggio: non fumate

Ravello – dopo un anno è stato pubblicato il VIDEO dove Angela Ruocco, visibilmente commossa, lancia un messaggio molto importante per le future generazioni e non: “…Pensateci bene, non fumate“.

Ormai il fumo, nonostante le campagne di sensibilizzazione, è un grosso problema della società. I dati sono veramente raccapriccianti: il fumo da sigarette, entro il 2030, ucciderà ogni anno oltre 8 milioni di persone, contro i 7 milioni attuali, se non saranno attuate efficaci politiche di contrasto partendo dai più piccoli che, incuriositi, provano questa “nuova esperienza” senza saperne uscire. Si inizia a fumare anche a 9-10 anni alle elementari e oltre la metà dei fumatori abituali tra 14 e 17 anni fuma pure cannabis. A livello mondiale, fumano oltre 24 milioni di ragazzi tra 13 e 15 anni, tra cui 17 milioni maschi e 7 milioni femmine.