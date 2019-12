Due mostre nell’ambito del progetto “Presepe presente” che Fondazione Crocevia promuove da anni perché la bella tradizione promossa da san Francesco continui a vivere e a crescere, e allo stesso tempo sempre più artisti si confrontino con il tema della Natività. A Milano, presso l’Università Cattolica, nei Chiostri del Bramante e nella Cappella del Sacro Cuore, le opere di Marcello Aversa e Giovanni Sinno. A Genova, nel Palazzo della Meridiana, Patrimonio Unesco, un’esposizione delle terracotte di Marcello Aversa dedicate alla Sacra Famiglia: al centro della mostra Lux Familiae, la grande opera presentata a papa Francesco durante il Sinodo delle Famiglie (2015) a Roma.

Milano, Università Cattolica Cappella del Sacro Cuore e Chiostri del Bramante 10 dicembre 2019 – 22 febbraio 2020

La tradizione del presepe incontra l’arte. Per il quinto anno consecutivo i Chiostri del Bramante e la Cappella del Sacro Cuore ospitano opere firmate da grandi artisti e dedicate alla Natività.

Marcello Aversa, scultore di Sorrento e originale erede della tradizione napoletana, propone sette opere dall’Annunciazione alla Natività, dall’Ultima Cena all’Orto degli ulivi. La sua arte si declina nel segno dell’infinitamente piccolo, quasi un’eco dello straordinario miracolo del Dio che si fa bambino, del Creatore che si fa creatura. Nel modellare la terra, Aversa ci sorprende e ci affascina grazie alla miriade di personaggi e di situazioni che ci parlano del più grande dei misteri. Il microcosmo di Aversa è invito alla ricerca, a meravigliarsi a passo (o meglio a sguardo) lento, a soffermarsi su quei particolari che richiedono tempo e che altrimenti sfuggono. I suoi personaggi hanno dimensioni che variano da otto millimetri a dieci centimetri di altezza, e abitano uno scenario modellato in un unico blocco di creta. Marcello Aversa ha esposto le sue opere in importanti musei e chiese in Italia e all’estero.

Giovanni Sinno presenta, nella Cappella del Sacro Cuore, un presepe che prosegue la grande tradizione napoletana del Settecento. Dagli anni Ottanta l’artista della città partenopea, con i fratelli e la moglie Pina, modella i personaggi con una particolare attenzione al realismo dei volti, alla ricchezza delle vesti e alla vivacità delle espressioni. Nel loro laboratorio si possono ammirare figure straordinarie che ci riportano ai tempi di Carlo III, il periodo d’oro del presepe a Napoli. Giovanni Sinno con i suoi fratelli ha esposto in varie città italiane, e a New York, Londra, Tokyo e Madrid.

La mostra, promossa da Fondazione Crocevia, è a cura di Giovanni Gazzaneo.

Inaugurazione 10 dicembre 2019, al termine della Santa Messa delle 12.30

Orari

da lunedì a venerdì 9-19

sabato e prefestivi 9-12

chiuso i festivi e dal 23 dicembre al 7 gennaio

Ingresso libero

Informazioni

www.fondazionecrocevia.it