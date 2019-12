Anacapri, scomparso Antonio Parlato

Anacapri – come da tradizione, Antonio Parlato, 63 anni, la sera della Vigilia di Natale ha effettuato il giro per le case vestito da Babbo Natale per far felice tanti bambini. Al suo rientro, ha avuto una discussione con la sua consorte. A quel punto, é uscito di casa indossando un giubbino e un pantalone blu e lasciando tutti i suoi averi. I familiari sono molto preoccupati perché non ha mai fatto un gesto simile. Per qualsiasi segnalazione bisogna contattare i Carabinieri oppure la figlia Giada che ha lanciato l’appello su facebook.