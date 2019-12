Anacapri, ritrovato Antonio Parlato! E’ vivo ma si trova in ospedale

Antonio Parlato, 63 anni, il simpatico fabbro di Anacapri dalla barba lunga amante degli animali e più volte intervistato in trasmissioni televisive che ogni anno, durante le feste, si traveste da Babbo Natale dispensando doni e sorrisi ai tanti bambini dell’isola.

L’uomo è scomparso allontanandosi a piedi dalla sua abitazione in via Grotta Azzurra alle 22.15 della Vigilia di Natale dopo una discussione, ma è stato ritrovato da poche ore sano e salvo in un casolare ed ora si trova in ospedale. Straordinaria la partecipazione popolare, dai parenti agli amici attivatisi fin dalle prime ore nella notte del 24.

Le ricerche, sin dal momento della denuncia di ieri, sono state coordinate dalle due stazioni dei carabinieri di Anacapri e Capri, e sono state estese dall’area limitrofa alla casa in zona Grotta Azzurra, a tutta l’area costiera di Anacapri, fino a Cala del Rio. Perlustrate anche le zone alte di Anacapri da Monte Solaro a Cetrella, grazie all’ausilio della seggiovia, riaperta appositamente ieri sera.

Un piacevole epilogo per questa vicenda che ha visto il ritrovamento di Antonino vivo, seppur in pessime condizioni di salute