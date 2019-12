Ana Maria Di Piazza e Mara Facchetti , uccise dai partner. Un 2019 atroce per i femminicidi

UCCISE DAI PARTNER A sinistra nella foto , due tra le ultime vittime di violenza: Ana Maria Di Piazza, 30 anni e incinta, e, più a sinistra, Mara Facchetti, 46, mamma di una bimba piccola.

Per mettere fine alla violenza serve cambiare la mentalità

PURTROPPO RESISTONO GLI STEREOTIPI SULLA DONNA “OGGETTO” E “SERVA” DELL’UOMO

ANA MARIA DI PIAZZA

Ecco la cronaca del 26 novembre

Ana Maria Di Piazza uccisa a Partinico, Palermo: la ricostruzione

„

autopsia sul corpo di Ana Maria Lacramioara Di Piazza è stata eseguita ieri all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo: la donna è stata uccisa con dieci coltellate, fatale l’ultimo colpo alla gola. La trentenne uccisa dal suo amante a Partinico (Palermo), il reo confesso Antonino Borgia (51 anni), era incinta e aveva raggiunto il terzo mese di gravidanza. Aspettava un maschietto.

Come riporta Riccardo Campolo su PalermoToday, sempre ieri il gip del tribunale di Palermo non ha convalidato il fermo ma ha disposto per l’imprenditore la custodia cautelare in carcere. Un delitto brutale risolto dai carabinieri e dalla Procura in meno di 24 ore. La prima segnalazione sul caso è arrivata la mattina di venerdì, quando qualcuno ha telefonato al 112 sostenendo di aver visto una ragazza sanguinante mentre fuggiva a piedi, sulla provinciale 17 tra Alcamo e Balestrate. Dietro di lei c’era qualcuno che la inseguiva e che poi l’avrebbe fatta salire di forza su un furgone. Dopo il primo campanello d’allarme gli investigatori si sono messi sulle tracce di un furgone bianco che riportava alcune scritte pubblicitarie di colore verde sul fianco. Quando ormai il cerchio si stava stringendo è arrivata un’ulteriore segnalazione, decisiva per incastrare l’assassino.

“Ma che fai? Aspettiamo un bambino, io ti amo”: i fotogrammi che incastrano l’amante killer

Un uomo ha riferito ai carabinieri di aver visto un’aggressione attraverso le telecamere di videosorveglianza: le immagini mostravano un uomo, in mutande, che bloccava con la forza una ragazza intenta a scappare per riportarla dentro casa. Agghiaccianti le ultime parole della ragazza: “Devo morire? Dimmelo. Tu buttalo allora. Mi ami? Allora butta quel coltello”. Prima di visionare le immagini i carabinieri erano però già risaliti alla ditta intestata alla moglie di Borgia. Nel piazzale esterno c’era un Renault Master di colore bianco. Vicino al furgone c’era un’idropulitrice utilizzata per lavare gli interni (tanto che la tappezzeria era completamente bagnata) dove sono comunque state rinvenute tracce di sangue. Dopo il sequestro del mezzo Borgia, ormai raggiunto dagli investigatori, ha deciso di indicare dove si trovasse il corpo di Ana Maria e raccontare quanto accaduto. Il sopralluogo ha permesso di trovare il cadavere della ragazza, avvolto in una coperta blu e legato, nascosto sotto le sterpaglie.

Davanti al pm Borgia ha raccontato com’è nata la loro conoscenza, sostenendo di aver ricevuto da Ana Maria una richiesta di denaro per non raccontare il loro segreto alla moglie del 51enne. Superato il capitolo del presunto movente, l’uomo ha spiegato di averla colpita all’addome con un primo coltello (poi rivenuto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza): “Con il secondo coltello l’ho colpita ripetutamente, ovunque, da tutte le parti, ovunque si girava”. In quella sede il reo confesso ha respinto l’ipotesi secondo cui l’amante sarebbe stata incinta. E invece, come confermato dall’autopsia, era tutto vero. Aspettava un maschietto ed era al terzo mese di gestazione. Secondo quanto riferito da alcune amiche, le richieste di denaro sarebbero effettivamente state avanzate ma non per ricattare Borgia, bensì per portare avanti una gravidanza che le era apparsa difficile.

MARA FACCHETTI

Brandico (Brescia), 1 dicembre 2019 – Mara è stata uccisa mentre l’ex fidanzato era sotto l’effetto della droga. Una notizia che ieri ha raggiunto un intero paese sotto chock e una famiglia spezzata. Così apparivano ieri mattina Brandico e la famiglia Facchetti, che si è chiusa nel proprio dolore chiedendo rispetto soprattutto per la mamma di Mara, che 26 anni fa ha dovuto superare l’omicidio del marito Giuseppe e l’altro ieri ha appreso della barbara uccisione della propria figlia da parte dell’ex fidanzato marocchino Moustafa El Chani, poi suicidatosi. El Chani, che era noto per reati legati allo spaccio, secondo i primi rilievi effettuati ha ucciso la ex fidanzata 46enne prendendola a pugni e bastonate, in particolare al volto e alla parte superiore del corpo. La donna qualche settimana fa aveva deciso di troncare una relazione durata un po’ più di un anno e che sullo sfondo aveva lo spaccio e il consumo di cocaina. Non si sa per quale motivo Mara Facchetti ha deciso di trascorrere almeno parte della serata o nottata di giovedì con lo straniero, che non ha mai accettato la sua decisione di lasciarlo.

L’uomo , infatti, secondo quanto appreso, aveva sfogato la sua frustrazione su Facebook, dicendo ad una amica che «le avrebbe fatto del male». E così è stato. Spetterà ora ai carabinieri e al pubblico ministero approfondire questo risvolto della vicenda e capire cosa Moustafa abbia effettivamente detto all’amica, chi essa sia e se abbia preso sul serio quello sfogo. La donna ha avvisato chi di dovere, fosse anche solo la povera Mara? L’ennesima vittima di femminicidio certo non si aspettava di salire in auto con l’ex, mettersi alla guida da Brandico e poco dopo venire ammazzata tra i campi della vicina Azzano Mella. L’autopsia disposta su Mara Facchetti da parte dal piemme Carlotta Bernardina aiuterà, forse, a far emergere ulteriori elementi.

Il movente, invece, apparirebbe passionale. Secondo i primi accertamenti El Chani quando ha agito era aveva fatto uso di cocaina. Quello che è certo è che Mara Facchetti è stata ammazzata barbaramente da un uomo che aveva amato e che l’ha abbandonata tra i campi esanime. È da stabilire se quando la mamma di Brandico è stata lasciata sola nell’erba fosse solo svenuta o già morta. Nel rendersi conto di cosa ha fatto El Chani prima ha cercato di strangolarsi con la sua cintura, poi ha vagato alcune ore fino a quando si è appeso con un cappio all’altalena del parco comunale di via Niga sempre ad Azzano Mella. Il primo corpo ad essere trovato è stato il suo. Poi è stata la volta dell’auto con le tracce di sangue e del corpo della donna. I carabinieri, conoscendo la coppia, hanno immediatamente ricostruito i fatti.

Si esclude che al delitto fossero presenti altre persone. Mara Facchetti è stata uccisa di notte e tra i campi proprio come il padre, Giuseppe, ucciso a sua volta nel 1993. L’uomo aveva parcheggiato in una zona isolata di Offlaga ed era in compagnia di una donna quando vennero aggrediti dalla cosiddetta banda delle coppiette. Era la notte tra il 17 e il 18 dicembre. Facchetti venne rapinato di un rolex e alcuni preziosi, mentre la persona che era con lui tentò di fuggire. L’uomo venne colpito al volto da una fucilata e la donna ripresa. I due furono chiusi in un bagagliaio, dove Facchetti mori qualche ora dopo. Gli autori della rapina erano Andrea Cipani, Hans Peli e Gianluca Vaglia, arrestati una ventina di giorni dopo