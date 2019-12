Imparare a riconoscere i fiori endemici, seguire le tracce degli animali, riconoscere e catalogare farfalle e proteggere habitat vulnerabili, è questo che ti piacerebbe fare? Ebbene si sono riaperti i termini per iscriversi al progetto Life ESC360, il più importante programma europeo di volontariato ambientale finanziato con tre milioni di euro dall’UE e coordinato dal Comando unità forestali ambientali ed agroalimentari del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Dal Bosco della Fontana a Mantova al Parco delle foreste casentinesi in Toscana e nelle riserve statali in Abruzzo e Molise, 135 ragazzi dai 18 ai 30 anni potranno partecipare da aprile a settembre 2020 ai monitoraggi e ai progetti di conservazione di flora e fauna. Si partirà con una settimana di formazione poi due mesi di full immersion nella natura, vitto e alloggio pagati cosi come vi saranno rimborsate le spese di trasporto. Il Comandante dei Carabinieri biodiversità di Verona Riccardo Corbini, project manager di LifeESC360: “Si lavorerà su insetti e pratiche forestali, grandi mammiferi, anfibi e comunità vegetali. L’opportunità più importante che offrirà quest’iniziativa è un’esperienza residenziale di lungo periodo a contatto quotidiano con la tutela della natura*”.

a cura di Luigi De Rosa

(le foto nell’articolo sono di Luigi De Rosa realizzate nell’Oasi in Città di Sant’Agnello, WWF Terre del Tirreno e lungo i sentieri CAI penisola sorrentina)

(* fonte “Scienze” di “La Repubblica” ediz. del 12 dicembre 2019)

(info sull’iniziativa e iscrizione a Life E360 su www.life360esc.eu)