Amalfi. Vigilia di Natale di Positanonews sulla frana: “Si cambi la politica del territorio”. Come abbiamo fatto per tutte le frane in Costiera amalfitana, da Maiori a Ravello e Cetara, oggi siamo andati di persona ad Amalfi. Qui a Vettica c’è stato un crollo che ha visto rovinare sulla SS163 tonnellate di materiale e rocce. Solo un miracolo ha evitato la tragedia, poco prima erano passante delle persone e il bus della SITA per Positano e Sorrento. Qualche Santo in paradiso protegge la Costiera amalfitana, ma non per molto. Se si va avanti così potrà succedere di tutto. Bisogna cambiare la politica del territorio. Arrivano milioni di euro dalla Regione Campania per gli interventi, ma non si potrà andare avanti così in eterno. I terrazzamenti vanno manutenuti, il monitoraggio deve essere continuo, la prevenzione deve essere la parola d’ ordine.