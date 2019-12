Amalfi. Quando un albero muore è sempre una tristezza. Si poteva evitare? Lettera da New York

Stimatissimo Michele, Direttore di Positano news, sempre attendo ad approfondire le notizie.

Quando un albero muore e sempre una tristezza. Se sono le avversita’meterologiche noi umani ce ne facciamo una ragione, la Natura fa il suo corso.

Sono a New York in questo momento ma la settimana scorsa ero ad Amalfi dove sono quotidianamente, come ben sai.

I Lavori solo iniziati e magicamente fermati, con alici Amici amalfitani abbiamo osservato che hanno interessato stranamente brutalmente sul piedistallo che una volta mostrava il GRANDE Flavio Gioia, distruggendolo. Poi le radici del povero e simbolico albero scoperte.

Eravamo tutti preoccupati che l’albero potesse essere danneggiato. Un Amico ha detto ma no, quello deve essere eliminato. Un coro di NO!!!!!!!!!!! Si e’alzato un coro di dolore.

Si accetta il terremoto, la mareggiata, il vento forte, la Natura fa il suo corso ma se si aggiunge la superficialità . La negligenza e non so cosa altro allora andiamo a mare con tutti i panni.

Giocondo Cavaliere