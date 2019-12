Amalfi-Ravello, tragedia sfiorata: frana colpisce bus in transito – FOTO

E’ veramente una situazione sconcertante quella che sta vivendo la Costiera Amalfitana in queste ore. Il maltempo ha creato danni ingenti in tanti comuni della Divina: da Ravello, passando per Atrani, da Pontone, passando per Vietri sul Mare, chi più, chi meno, ha dovuto fare i conti con la furia della natura.

Ultima assurda notizia ci è giunta pochi minuti fa. Un bus della Sita è stato colpito in pieno da una frana sulla fiancata destra: il veicolo si stava dirigendo verso Ravello, proveniva da Amalfi. Fortunatamente nessun ferito, ma tantissima paura. Il bus ha riportato diversi danni, come potete vedere dalle nostre immagini.

Una vera e propria tragedia sfiorata.