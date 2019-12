“Christmas young Anpas to Amalfi 2019”. Si è tenuto ad Amalfi il primo “gemellaggio” tra Gruppi Giovani delle Pubbliche Assistenze di Anpas Campania. 21 ragazzi, giovani e giovanissimi Volontari, della Papa Charlie Pagani e della Millenium, si sono ritrovati per una due giorni di attività e di confronto. La visita alla città di Amalfi, dal Duomo al Museo della Carta, ha fatto da sfondo alle attività conoscitive e di socializzazione, atte ad approfondire la condivisione dei valori comuni.

Il Movimento Anpas punta sui giovani per il futuro, perché le Pubbliche Assistenze rappresentino sempre più una palestra di vita, “contaminante”, per le nuove generazioni! Solidarietà, gratuità, disponibilità, amicizia, convivenza, i punti trattati, anche con “puntuale” autocritica!

I Giovani Volontari hanno lanciato le basi per fare “rete” da subito e costruire ponti verso il futuro!

