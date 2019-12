Amalfi prepara il Capodanno 2020: spettacolo pirotecnico a mezzanotte. Frankie e Canthina Band e Rai Radio 2 per la musica live

Amalfi. Il Capodanno su due piazze. A Flavio Gioia per lo spettacolo pirotecnico della mezzanotte. Musica in piazza Duomo con il live di Frankie e Canthina Band e la dance di Dj Osso.

È su due piazze il Capodanno di Amalfi. L’attesa della mezzanotte e lo spettacolo pirotecnico in piazza Flavio Gioia e poi, dalla mezzanotte e mezza, a piazza Duomo per salutare in musica il nuovo anno con il live di Frankie e Canthina Band e la dance di dj Osso di Rai Radio 2.

L’appuntamento è alle 23.15 in piazza Flavio Gioia, con la prima fase di ballo ed intrattenimento col dj set e il countdown per il nuovo anno. Alle 00.00 in punto lo spettacolo pirotecnico sul mare, con i fiori di fuoco e le cascate d’oro che si apriranno sull’inconfondibile panorama di Amalfi, amplificati dai riflessi che creano sulla superficie dell’acqua.

Alle 00.30 i festeggiamenti per la notte di Capodanno si spostano nel salotto cittadino di fronte al Duomo, in una delle piazze più belle d’Italia che accoglie NYE Amalfi 2020. Amalfi, che è tranquillamente raggiungibile tramite il Valico di Chiunzi o la Statale Agerolina, ospiterà festeggiamenti fino all’alba nello spazio che è il suo affascinante simbolo, riconosciuto in tutto il mondo.

L’assessore a cultura, beni culturali, tradizioni ed eventi Enza Cobalto, che ha curato il programma del Natale e Capodanno ad Amalfi, dichiara: “Il 2020 sarà salutato con musica di qualità. Ancora una volta cambiamo formula allo spettacolo del Capodanno ad Amalfi, destinando due piazze ai festeggiamenti, scegliendo il revival anni ’70 e ’80 come filo conduttore dell’evento ed affidando ad di artisti di caratura nazionale il compito di tradurre in musica e in sano divertimento questa scelta” .

Ed allora, a mezzanotte e mezza via ai festeggiamenti in piazza Duomo con lo spettacolo condotto da Mary Boccia, speaker di Radio Marte, e Maurizio Dipino. L’inizio è con una sferzata di energia in musica con Frankie e Canthina Band. Formazione storica italiana, nata nella capitale, pioniera del Soul – Funky – Dance. Trascinanti e coinvolgenti, eseguiranno repertorio revival anni ’70 e ’80. Con il ritmo e l’energia che ne hanno fatto partner prescelti da mostri sacri della musica internazionale, tra i quali Kool and the Gang, Gloria Gaynor, Sarah Jane Morris, in location di grande spessore tra cui Montecarlo. Ad Amalfi, il 2020 in musica comincerà con il loro adrenalinico live.

La notte più lunga dell’anno proseguirà poi con lo spettacolo del fuoco sulla scalea monumentale della Cattedrale, che farà da introduzione alla parte dance. DJ Osso da Radio 2 Rai, dove anima con i suoi inconfondibili mix il programma “Tutti nudi”, sarà il traghettatore dei nottambuli verso il divertimento. Mani sulla consolle, darà vita ad una performance dance dove la faranno da padrona i suoi proverbiali mash-up e i suoi brani, che strizzano l’occhio agli anni ’80 e divertono anche con i riferimenti al cinema e alla tv di quegli anni.

Non mancheranno i resident DJ Nello Fiorentino, Filippo Di Costanzo, Pio Mansi e Alex B2B Fabio, voice Rosario Sepe, Live percussion Paolo Avitabile,che faranno ballare la piazza fino alle 4.30 del mattino. Direzione e coordinamento evento SoliEventi, produzione Amalfi Events.