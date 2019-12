Amalfi, portafoglio smarrito: cittadino di Positano lo riconsegna al proprietario. I ringraziamenti di Lucia

Ieri pomeriggio, una famiglia di Roma si trovava ad Amalfi per la celebrazione del Santo Patrono, Sant’Andrea, ed erano in visita da alcuni parenti, quando d’un tratto Andrea si accorge di aver smarrito il portafoglio con tanto di documenti e patente. Questa mattina un cittadino di Positano, Giuseppe Guida, con un atto di preziosa solidarietà ha contattato il proprietario del portafoglio, rassicurandolo di averlo trovato integro di contanti e documenti. Davvero un gesto di altruismo molto apprezzato dalla mamma di Andrea, che vuole ringraziare così Giuseppe di Positano:

Ieri pomeriggio mio figlio Andrea Di Palma ha perso il portafoglio con tutti i documenti, compresa la patente. Eravamo ad amalfi per il week end, in occasione della festa di Sant’Andrea, in visita ai nonni. Stamattina è stato contattato da Giuseppe Guida che vive a Positano, il quale lo ha trovato integro di soldi e documenti. Vorrei tramite Positanonews ringraziarlo poichè viviamo a Roma. Grazie Giuseppe di cuore, Lucia Gambardella.

La redazione di Positanonews si complimenta con Giuseppe per questo gesto di altruismo ormai prezioso in un mondo talmente ipocrita ed egoista. Bravo Giuseppe!