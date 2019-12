Amalfi. Pittura murale di Mary Cinque all’istituto Marini – Gioia

L’artista Mary Cinque ha realizzato ieri, nella sede centrale dell’istituto Marini – Gioia di Amalfi, una pittura murale per la rassegna “Muri ai Pittori!”, inaugurata il 15 dicembre dello scorso anno, curata dal professor Marco Alfano, con il patrocinio del Comune di Amalfi. L’artista, avendo vissuto a Londra fino a poco fa, ha raffigurato uno scorcio urbano, coordinando su quel muro la dimensione dello spazio e del luogo nel richiamo ai limoneti. «Ho cercato di immaginare – annota l’artista Mary Cinque nel progetto – quel che mi sarebbe piaciuto vedere sulle pareti del Liceo, al tempo in cui anch’io lo frequentavo – ho studiato infatti presso il liceo classico Marini – e questa scena di persone comuni di una città lontana ma non troppo (in effetti, i rapporti tra la Costa d’Amalfi e il Regno Unito hanno radici storiche e continuano, vivacissimi, tuttora), mi è sembrata ideale. È per me come una finestra sul mondo, con l’aggiunta dell’elemento solare, giocoso, dei cerchi gialli che omaggiano i limoni, in rimando tra ciò che si vede realmente fuori dalla finestra e ciò che invece “vediamo” con la fantasia. Un invito a sognare e a viaggiare con la mente, grazie all’ausilio dell’arte».

Insieme alle opere ceramiche del Mestro Ugo Marano, si costituisce così il primo nucleo del Museo MASHART Museo d’Arte Contemporanea di Amalfi, che sta contribuendo a rendere l’Istituto un vero e proprio “Museo – Laboratorio” grazie ad un progetto fortemente voluto dal Dirigente Scolastico dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter e dal Collegio dei docenti e fatto proprio dal Consiglio d’Istituto.