Amalfi piange l’improvvisa scomparsa di Antonio Bellogrado

Amalfi in lutto per l’improvvisa scomparsa di Antonio Bellogrado. A darne il doloroso annuncio il papà Vincenzo, la mamma Iva, la moglie Maria, i figli Vincenzo, Andrea e Loredana, la nuora, l’adorato nipotino Antonio, i fratelli, le sorelle, la suocera, i cognati e le cognate, gli zii, i cugini e tutti coloro che l’hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la morte. I funerali si svolgeranno domani venerdì 27 alle ore 15.30, muovendo dalla casa dell’estinto in Via Salita dei Patroni per la Cattedrale dove ci sarà l’ultimo saluto ad Antonio. La redazione di Positanonews si stringe ai familiari in questo momento di profondo dolore e porge le più sentite condoglianze.