Amalfi le frane non fermano il bagno di Natale al Beach e anche a Positano si buttano a mare in diretta su Positanonews Dopo le frane e gli smottamenti che l’hanno messa in ginocchio negli ultimi giorni, la Costiera Amalfitana prova a ripartire. E lo fa, come sempre, a modo suo. Mattinata di Natale in costume e spumante per un gruppo di amici che si sono dati appuntamento da “Tonino ‘o beach” ad Amalfi per un tuffo… fuori stagione.

Sorrisi, selfie e allegria per scambiarsi gli auguri e anche per festeggiare in maniera insolita il Natale. Un vero e proprio appuntamento fisso, diventato nel corso del tempo un must di Natale ad Amalfi e in Costiera.

Certamente, il bel tempo ed il clima mite per il periodo hanno sicuramente facilitato l’organizzazione del brindisi in acqua. Ma c’è da stare sicuri che – anche con temperature diverse – il tuffo di Natale nelle acque di Amalfi non se lo sarebbe perso nessuno.

Dopo tanta pioggia oggi una giornata di sole meravigliosa in Costiera amalfitana e anche a Positano , come potete vedere in diretta, ne hanno approfittato per farsi un tuffo.