Amalfi. Frana detriti nei pressi dell’Hotel Doria: non finisce l’incubo in Costiera. Problemi per raggiungere Positano

A quanto pare ancora non si avrà tregua da queste calamità naturali che stanno piegando in due la Costiera. Dopo la terribile frana di ieri a Vettica di Amalfi, oggi si è verificato un altro episodio proprio in questi minuti tra Amalfi e Conca dei Marini sulla SS366 Agerolina, nei pressi dell’Hotel Doria, dove diversi detriti ed anche massi di notevoli dimensioni hanno invaso mezza carreggiata.

Intanto non è stato interrotto il traffico veicolare ma si transita a senso unico alternato. Tremano gli abitanti di Positano, poichè si tratta dell’unico tragitto per raggiungere la città verticale. Si lavora, dunque, per evitare la chiusura del tratto che andrebbe a creare sempre più disagi.

Intervenuti immediatamente i soccorsi con Vigili del Fuoco, Carabinieri della stazione di Amalfi, la Polizia Municipale di Amalfi e la protezione civile, pronti a sincerarsi di eventuali danni e liberare la strada dai grossi detriti. Fortunatamente non sembra ci siano state gravi conseguenze, ma è comunque segno di una Costiera estremamente fragile in queste ore.