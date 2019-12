Amalfi. Festa di cinquant’anni per quelli del 1969

Amalfi. Hanno oggi festeggiato il raggiungimento dei cinquant’anni le persone nate nel 1969. La festa è stata organizzata da Trofimena Cavaliere, Antonella Gorga, Annalisa Avitabile, Teresa Milone e Valerio d’Amato, che si sono ispirati al tema delle serie televisive dei mitici anni 80. La musica de “Il Gatto e la Volpe, con la realizzazione scenografica di Valerio Amato, Alessio Pisani, Antonio Porpora, Dario De Rosa, era infatti proprio quella dei grandi classici animati degli anni 80, canzoni come Heidi, Pollon, l’Ape Maia, per seguire sulla stessa lunghezza d’onda. Tutti insieme i cinquantenni hanno preso parte alla messa di ringraziamento in Cattedrale ad Amalfi, tenuta da don Antonio Porpora, dopodiché si sono spostati presso l’hotel “La Bussola” per festeggiare in allegria.