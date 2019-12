Amalfi, eventi natalizi e viabilità: ecco le nuove disposizioni

Il Comune di Amalfi, in occasione dei tanti eventi natalizi che saranno organizzati al centro storico e in piazza Duomo, ha deciso di prevedere delle nuove disposizioni per quanto concerne la viabilità. Per consentirne lo svolgimento in piena sicurezza, infatti, ci sarà il divieto di transito per le seguenti vie nei giorni sotto elencati.

Via Mansone I – Via delle Cartiere.

Divieto di transito nei giorni:

26 dicembre 2019 dalle 15.00 alle 18.30;

27 dicembre 2019 dalle 16.00 alle 18.00;

29 dicembre 2019 dalle 15.00 alle 18.30;

30 dicembre 2019 dalle 16.00 alle 18.00;

31 dicembre 2019 dalle 16.00 alle 18.00;

31 dicembre 2019 dalle 23.00 alle 05.00;

1 gennaio 2020 dalle 11.00 alle 13.00;

1 gennaio 2020 dalle 15.00 alle 18.30;

4 gennaio 2020 dalle 15.30 alle 18.30;

5 gennaio 2020 dalle 16.00 alle 18.00;

6 gennaio 2020 dalle 11.00 alle 13.00;

5 gennaio 2020 dalle 16.00 alle 18.00.