Amalfi, elezioni 2020: incognita De Luca-Del Pizzo. Nessuna intesa tra i due, per ora…

Si prepara anche il Comune di Amalfi alle prossime elezioni che si terranno in primavera. Stando alle informazioni che già vi rivelammo, sembra ormai scontata la ricandidatura del primo cittadino, il sindaco Daniele Milano, più giovane sindaco della Costiera Amalfitana.

Ma intanto anche i rivali politici stanno cominciando a prepararsi. Come dicemmo, si è fatto avanti il progetto Amalfi 2020, che vede coinvolti l’ex sindaco Antonio De Luca e il consigliere comunale Giovanni Torre. Sarà proprio De Luca il candidato sindaco della coalizione che sfiderà Milano?

Possibile. Ma il nome di Alfonso Del Pizzo continua a tenere banco. L’ex primo cittadino è difatti in ballottaggio con De Luca e, poiché non si riesce a trovare una vera e propria intesa tra i due, almeno per ora, c’è una incognita che dovrà essere risolta in tempi non lunghissimi, visto e considerato che ci troviamo già a fine dicembre.

Insomma, una situazione sicuramente un po’ ingarbugliata, almeno per adesso. Siamo quasi sicuri che nelle prossime settimane ci saranno novità importanti.