Amalfi, convocato il Consiglio Comunale per il giorno 30: si parlerà delle nuove tariffe TARI

Il Comune di Amalfi ha informati i suoi cittadini che è convocato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione, presso Palazzo S. Benedetto, aula delle pubbliche adunanze, per il giorno 30 dicembre, alle ore 16:00, e in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno 31 dicembre alle ore 16:00.

Questi gli argomenti che verranno affrontati:

Verifica insussistenza di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, anno 2020 – Art. 14 D. L. 28.02.1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131;

Piano finanziario relativo alla Ta.Ri. Tassa Rifiuti – Coefficienti e tariffa 2020

Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute Piano di Razionalizzazione delle Partecipate.