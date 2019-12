Amalfi. Condoglianze a Michele Abbagnara per la perdita della cara zia Luisa. Al fotografo e amico, come a tutta la famiglia, arrivino le condoglianze della redazione di Positanonews, ecco il post che ha pubblicato per ricordare la cara zia:

Ed eccomi a scrivere quello che mai avrei voluto…ciao Zia Luisa! Non ti dico addio, non ti dico arrivederci ma un semplice ciao, perché sono sicuro che ci rivedremo un giorno e sono sicuro che sarà sempre con la solita frase: “we a’zi e vist o’napoli che è fatt?”. Eh si, perché nelle nostre chiacchierate, quando ci chiamavi per ogni ricorrenza o anche per sentirci semplicemente, alla fine finivamo sempre a parlare del Napoli. Io ti ho sempre ammirato sul fatto della fine che hai fatto fare alla bandiera della Juve di mamma…manchi tanto, manchi tanto soprattutto a Mamma che nn si da pace perché hai fatto tanto per lei. Mi ricordo ancora quando mi raccontavano di quando chiamavate a papà, quando lavorava alla radio, per far mettere qualche brano che vi piaceva…ieri nell’attimo in cui sei uscita di chiesa si sentiva in lontananza il suono delle zampogne e li è stata davvero dura, perché mi sono apparse nella mente le immagini di quando insieme a Lucia venivamo a passare la giornata da te in occasione della festa della Madonna Assunta a Novembre e si incominciava a sentire quell’aria natalizia. Le cose da ricordare sono molte e tante ma le più belle le tengo gelosamente per me. Purtroppo l’ultimo periodo hai sofferto molto, e vederti andar via proprio davanti ai nostri occhi ci ha fatto sentire impotenti…avremmo voluto tentare in tutti i modi di tenerti con noi, ma si vede che in Paradiso serviva qualcuno che teneva a bada i tifosi juventini…e tu in questo eri davvero infallibile… manchi. Ti vogliamo davvero un gran bene. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me, Papà, Lucia, Andreina e la mia nipotina Enza… ma ti ringrazio soprattutto per quello che hai fatto per mamma, che non hai mai abbandonato anche quando aveva bisogno.