Amalfi – Conca de Marini. Natale subacqueo nella Grotta dello Smeraldo

Costiera Amalfitana: per festeggiare al meglio il Natale, anche quest’anno Amalfi e Conca de Marini rinnovano la loro collaborazione, che ha preso il via venerdì 6 dicembre, con i concorsi di fotografia “Amalfi sopra e sotto il mare” e “La Costa d’Amalfi impressioni di dicembre”, per proseguire poi con una passeggiata guidata per i vicoli di Amalfi.

Particolarmente attesa è la cinquantaduesima edizione del Natale Subacqueo, organizzata dal Go Sub, il Gruppo Operativo Subacqueo di Salerno, nella Grotta dello Smeraldo di Conca de Marini.

Ad accrescere ulteriormente l’entusiasmo, sono state progettate altre due escursioni, la “Passeggiata storica tra i vicoli di Amalfi” ed un’escursione a “La Valle delle Ferriere”.

PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE

Venerdì 6 Dicembre

• ore 9:00 iscrizione ed inizio Concorso di fotografia in estemporanea intitolato: “ Amalfi sopra e sotto il mare “ con un mix di immagini terrestri e subacquee.

• ore 10:00 iscrizione ed inizio Concorso di fotografia in estemporanea destinata a solo foto esterne, intitolato: ”La Costa d’Amalfi impressioni di Dicembre”.

• ore 11:00 Passeggiata guidata per i vicoli di Amalfi ed i suoi segreti.

Sabato 7 Dicembre

• ore 9:30 consegna foto del concorso “Sopra e sotto il mare di Amalfi” presso l’hotel La Bussola

• ore 10:00 consegna foto del concorso “La Costa d’Amalfi impressioni di Dicembre” presso l’hotel La Bussola

• ore 11.00 Escursione guidata alla “Valle delle Ferriere”

• ore 16:00 celebrazione della Santa Messa officiata dall’arcivescovo di Cava e Amalfi sul piazzale prospiciente la Grotta dello Smeraldo.

• ore 17:00 inizio della storica processione subacquea notturna al presepe sommerso nell’interno della grotta sotto la guida di subacquei del GO Sub.

• Ore 20:00 Serata conclusiva con cena e a seguire proiezioni delle immagini dei concorsi, premiazioni, ringraziamenti e saluti.

E’ prevista, come di consueto, la partecipazione di: rappresentanti di corpi militari, rappresentanze civili della provincia, ed alcuni media.

Si precisa che nulla è dovuto per l’iscrizione alla processione mentre il contributo per partecipare alla serata finale, che comprende la cena, è di 30 euro.

Il ristorante è in possesso di certificazione che attesta la assoluta capacità di far fronte alle necessità di soggetti celiaci.

Il termine ultimo per l’iscrizione al concorso è il giorno 06/12/2019 e la quota partecipativa è di Euro 5,00 (CINQUE/00).

Per info e prenotazioni immersione e cena, rivolgersi a:

COSTANTINO VOLPE

335 453781

Costantinovolpe51@gmail.com

Per info e prenotazioni concorsi foto, rivolgersi a:

ANTONIO BERGAMINO

3356209056