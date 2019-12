Amalfi. Circolava con una mazza da baseball in auto. Denunciato 21 enne agerolese

Numerosi controlli alla circolazione in questo ultimo weekend del 2019 da parte dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi: più di 40 uomini in divisa e 20 vetture dell’Arma impiegati per garantire sicurezza ai cittadini ed il rispetto delle norme del codice della strada. Ed è in quest’ottica che durante la nottata di domenica, i militari dell’Aliquota Radiomobile, durante un posto di controllo, hanno sorpreso un 21enne di Agerola che deteneva senza giustificazione una mazza da baseball nel bagagliaio: per lui è scattata la denuncia, a norma del codice penale. Sono inoltre stati identificate 95 persone, controllate 80 vetture e segnalati all’autorità prefettizia 3 persone in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Con l’arrivo del Capodanno, i Carabinieri danno un segnale tangibile di presenza per salvaguardare l’incolumità pubblica e garantire a tutti di trascorrere in maniera serena questi giorni di festa.