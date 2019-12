AMALFI E IL CANTO DI CAPODANNO

Riproponiamo per queste feste il canto di Capodanno dell’ing Ruggero Francese, il cui nome è legato alla Grotta dello Smeraldo, ma che non disdegnava di dilettarsi in prosa e poesie. Non pretendiamo di sostituire la tradizionale canzone di Capodanno, ma affiancarla con un pregevole prodotto doc ,strettamente legato al territorio e alla storia amalfitana. Pregno di una visione proletaria di quell’epoca e quindi figlio del suo tempo, oggi lo possiamo riguardare, senza nostalgie, per i valori letterari, come un prezioso e antico cimelio e magari riascoltarlo da qualche corale o gruppo folkloristico.

Questo canto popolare, scritto nel dicembre del 1946 dall’ing. Ruggiero Francese di Amalfi (per chi non lo ha conosciuto è colui che sveglio’ dal sonno dei secoli la meravigliosa grotta dello smeraldo), rappresenta un patrimonio, da preservare e trasmettere ai posteri. In esso è racchiusa la “memoria collettiva degli anni che furono” della classe operaia amalfitana, forse quella di tutta l’Italia meridionale, sopravvissuta al conflitto della seconda guerra mondiale, che con tutte le sue contraddizioni ha contribuito allo sviluppo, politico e culturale del Paese. Capodanno dei Lavoratori dell’ing. Ruggiero Francese Amalfi dicembre 1946 Introduzione Venuto è l’anno nuovo Venuto è finalmente, Pe’ tanta e tanta gente in aspettanza. Ritorna cu’ speranza, Ogni anno in questa notte, Co’ tric-trac e botte in allegria. ^^^^ Venette lu Messia C’o voie, o ciucciariello, li Maggi, o Vicchiariello e la Madonna. Dalla lontana sponda ‘na voce se sentette, ‘na luce se vedette lucente assai. Nun s’era visto mai nu’ fatto accusi strano, o munno sano sano s’arrevutaie. O popolo alluccaie: evviva l’eguaglianza, l’eterna fratellanza e la giustizia. Evviva l’amicizia tra ricco e puveriello; Nu’ cielo pe’ mantiello Tutti tenimmo. ‘Na legge po’ vulimmo: “Cca’ chi fatica magna” pecche’, chesta cuccagna, Troppo è durata! Chiu’ d’uno a sta parlata, avette a cacarella, pigliaie a fujarella E fuje ancora. Era venuta l’ora de rompere e catene, de cunsula’ lli pene all’innucienti. Ma po’ cierti putienti, passata a vermenaria, tornarono cull’aria ammartenata. Facettere ‘adunata Principi e farisei, dicenne: ‘sti babbei se so’ scetati. Mo simmo arruvinati, si nun facimme ampresso, ma cca’ nisciuno è fesso e l’aspettammo. ‘A cca’ nun ce ne jammo, si no perdimmo a giobba, ca’ tutta che sta rrobba è rrobba nostra. Pe’ ch’ella ca c’è costa tenimmencella cara, che a vita è troppa amara Pe’ chi fatica. Poc’ati jouorni trica, e Giuda o traditore, c’è venne o Redentore Pe trenta lire. E mo ce sta’ chi rire, chi chiagne e se dispera, e da’ matina a’ sera nun trova pace. E tu, famme capace, mo so’ dojemillanni, pecche’ chiesti malanni ce stanno ancora? Valeva a pena, allora, de mette ‘ncroce a Cristo, si l’ommo è sempre ‘nzisto e mariuolo? E chi scampa o biuolo, e chi scampa a dispensa, vurria sape’ che pensa sta faccia ‘e fesso! Ma o munno è sempe o stesso, che vene, a dittatura? Ognuno s’assicura sotto a bannera. Passa gagliarda e fiera La nuova gerarchia, va dritto all’osteria de la cuccagna. “Chi nun fatica magna …”, era l’insegna nova perciò’ mo’ nun se trova nu’ poco e lardo. E chi nu’ miliardo chi ciento milioni, tra Principi e Baroni se so’ magnati. Perciò simme restati, parlanno co’ creanza, na mano ‘ncoppa a panza e n’ata arrete. Sto munne overo fete, vulette n’ata guerra, e mo co’ culo ‘nterra Simm’ arredutti. Ca chilli farabutti C’a famma imperiale, ci hanno fatto ‘o stivale comm’a gavetta. Fucile e baionetta e zaino affardellato, o’ piello t’è salvato? e paghe e tasse! E tasse, e contrastasse, chillo ca s’e’ ‘mbuscato, muglierete a’ vasato e tende a pezza. Chi porta la capezza chi tene ‘o scurriato, sto munne sempe è stato nu munno e ‘mbruoglie. E chi se fotte l’uoglie e chi s’arranfa a ‘nzogne chi s’aggranfa cu ll’ogne a lì Cumuni. E tutti sti cugliuni, se stanno sempre zitti, sempre fritti e soffritti comma a’ cepolla. e lla’ nun piglia a colla, cca’ manca o francobollo, trentotto lire e bollo ogni tre ore. Io so lavoratore e tengo dieci figli, amor, che mi consigli? “Forza e curaggio !” Si po’ qualche rammaggio Te coglie all’intrasatto, è meglio fa nu patto co’ Pateterno. E’ meglio o’ fuoco eterno ca na ricette e mierico, vurria turna’ chierico in oggi è sempre! Cu’ “sempre” e cu’ latempre, nun mangio a’ jeri o juorno, e nun me metto scuorno e fa’ sta vita. E maccaruni ‘e zita nun veco so’ a cinc’anni e tengo sule e panni ca tengo ‘ncuollo. Nun saccio o capocuollo chiu’ che sapore tene e chille se ne vene cu’ l’eguaglianza. E mente che sta panza me canta a traviata a Londra s’e’ fissata a cunferenza. Tu vire quanta scienza! Aprimmo o bailamme, o munne a fuoco e fiamme e po’ sta storia. Ma chesta è ‘na baldoria c’a’ dda’ ferni’ ‘na vota. C’a’ capa già m’arrota, si ce rifletto. Cu’ chillo gabinetto, cu’ tanta chiacchiaruni, ‘nu chilo e maccaruni Cca’ nun se trova. Pe’ fa ‘na cosa nova te fanno ‘nata legge, viato chi la legge E la capisce. O muro è tutto strisce, partiti e partitielli, io voglio e vermicelli ‘a aglio e uoglie! Ann’a ferni’ ‘sti mbruoglie, chi magna e chi fatica, cu’ a zappa, a pala e a pica tutto s’acconcia. Co’ pane e oncia a oncia a pasta e etto a etto cca’ va fferni’ ca jetto O sangue all’uocchie! E tu nun me mpapuocchie cu’ sta demucrazia ca’ chesta litania mo’ tutti a sanno. E mo’ sta parlanno Trumanno, e po’ parla Ciurcillo, ‘nu serpe pe’ capillo me sento ‘ncapa. Io credo è meglio ‘a crapa, ca nun legge ‘o giurnale ne’ sape ‘o Quirinale che vene ‘a essere; ca nun conosce ‘e tessere, e sti duluri ‘e panza tre liette e una stanza tutta a famiglia; tu vi’ che parapiglia ce steve appreparato, pe’ ‘nu pazzo sfrenato e l’autarchia. Pe chella frennesia de fa’ o fondatore avimmo perso o core, a pace e o scuorno. Mo sento pe’ cca’ attuorno parla’ e munarchia, segno, manca a pazzia trova chiu’ pace. Ma si nun ve dispiace i song p’a Repubblica, pecche’ è cosa pubblica e manifesta. “Forca, farina e festa”, ma po’ squaglia a farina, e doppo te combina ‘sto patatracco. Mo v’arravaco o sacco, poc’ato c’è restato, forse v’aggio annuiato? Ma mo fernisco. ‘A cca’ sento ‘nu sisco: “e’ questi la Repubblica?” Ma che sta è a repubblica d’a monarchia! Pe’ la democrazia, dalla vicina costa Trieste già se sposta Bella e sincera. Ma nun me pare overo: ca’ mo c’aggiu fernuto nun tengo chiu’ appetito pe’ la priezza. O ciucco c’a capezza, e l’ommo cu’ li fatti, viva Nenni e Togliatti! Tutti alluccammo! E jammo, jammo, jammo! Ca’ priesto vene giugno: Falce e Martello in pugno Tutta l’Italia!