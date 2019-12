“Amalfi canta il Natale”, premio al dottor Francesco Gargano

E’ andato al professor Francesco Gargano, medico specialista in Chirurgia Plastica Pediatrica, il premio “Siate costruttori di Pace – Amalfi ed il suo Apostolo, ponte tra Oriente e Occidente”, durante la rassegna di Cori Polifonici “Amalfi Canta il Natale”.

Gargano verrà premiato al Duomo di Amalfi lunedì 30 dicembre alle ore 18. Questa la motivazione: “La sana passione per lo sport, l’amicizia, la fratellanza, misti alla gioia che traspare dal sorriso, rappresentano una contagiosa speranza di aiutare i più sfortunati, diffondendo l’importanza del rispetto per il valore e la dignità di ogni singola persona. Un sorriso che il prof. Francesco Gargano ha continuato a dispensare ai tanti, soprattutto bambini, malati e sofferenti, dei Paesi poveri, con “Operation Smile”, mettendosi al servizio dei deboli e donando speranza e sollievo dalla sofferenza. Un atto di Amore in cui la vita da sogno diventa realtà”.

Classe ’67, Gargano è un Amalfitano DOC, ma trapiantato da anni negli Stati Uniti dove è diventato un affermato chirurgo plastico e ricostruttivo, specializzato in chirurgia craniofacciale pediatrica, membro dell’American College of Surgeons (FACS) e dell’American Society of Plastic Surgeons (ASPS).

Dopo la laurea in Medicina conseguita con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, ha continuato la sua formazione professionale con un dottorato in Chirurgia Plastica, Anatomia Umana e Dermatologia nella medesima università.

Successivamente è volato negli States dove ha completato una specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva alla Brown University, una fellowship combinata della Chirurgia della Mano presso il Mount Sinai Medical Center e il NYU Medical Center, nonché un’ulteriore specializzazione in chirurgia cranio-facciale presso l’ospedale pediatrico di Miami, dove ha perfezionato la sua esperienza come chirurgo plastico pediatrico.

Attualmente è docente alla New York Medical Center e co-direttore del Centro Medico di Chirurgia Craniofacciale di Neptune nel New Jersey.