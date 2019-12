Amalfi Canta il Natale. Al dottor Francesco Gargano il premio “Siate Costruttori di Pace” . la XVII edizione di Amalfi Canta il Natale che quest’anno alla prima del 26 dicembre ha salutato e festeggiato i 60 anni di fondazione della corale della Cattedrale “Cantate Domino Aloysiana”.

La serata del 30 dicembre all’insegna del Gospel, vedrà tra gli altri, l’esibizione di rinomati cori della Campania e si impreziosisce della quinta edizione del Premio “Siate costruttori di Pace” il riconoscimento per gli uomini e donne di “buona volontà” che si contraddistinguono, quotidianamente per il loro impegno nel sociale, promuovendo i valori della fratellanza, della solidarietà, del dialogo, nel donare speranza e farsi dono per gli altri.

Quest’anno la giuria del Premio ha riconosciuto, a voti unanimi, al Prof. Francesco Gargano il merito della dedizione professionale ed umana per i bambini poveri, regalando loro un “nuovo sorriso” grazie alla competenza di chirurgo plastico pediatrico, con la seguente motivazione: “La sana passione per lo sport, l’amicizia, la fratellanza, misti alla gioia che traspare dal sorriso, rappresentano una contagiosa speranza di aiutare i più sfortunati, diffondendo l’importanza del rispetto per il valore e la dignità di ogni singola persona. Un sorriso che il prof. Francesco Gargano ha continuato a dispensare ai tanti, soprattutto bambini, malati e sofferenti, dei Paesi poveri, con “Operation Smile”, mettendosi al servizio dei deboli e donando speranza e sollievo dalla sofferenza. Un atto di Amore in cui la vita da sogno diventa realtà”.

Un appuntamento, quindi, da non mancare, in programma dalle ore 18:30 del giorno 30 dicembre 2019, per vivere l’atmosfera familiare e di fede, nel clima natalizio della Cattedrale di Amalfi.