Amalfi e Atrani. Blitz anti botti dei Carabinieri: sequestrati fuochi d’artificio

Fuochi d’artificio abbandonati in spiaggia : primi sequestri dei Carabinieri

Con l’approssimarsi delle festività, ed il Natale ormai alle porte, aumentano i controlli e servizi mirati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi, guidati dal Capitano Umberto D’Angelantonio. La scorsa notte, durante un servizio predisposto volto ad infrenare il fenomeno dell’utilizzo di artifizi di natura artigianale, ad Amalfi ed Atrani, i militari dell’aliquota radiomobile, a causa dei numerosi botti sentiti nella notte, hanno pattugliato anche le spiagge, spesso luogo di incontro dei più giovani: i continui controlli dell’Arma forse hanno allarmato qualche giovane, che in tutta fretta ha abbandonato numerosi fuochi d’artificio, ben 47, i quali sono quindi stati sequestrati dai Carabinieri. Proseguiranno per tutto il periodo i controlli dei Carabinieri, volti a scongiurare l’utilizzo di questi artifici che spesso diventano causa di lesioni o ferimenti per chi li usa e chi c’è intorno.