Amalfi. Antonino Esposito sarà il candidato sindaco contro Daniele Milano per il Comitato “Amalfi 2020” . Il comitato “Amalfi 2020”, ha trovato la quadra , fra due ex sindaci , i dottori De Luca e Del Pizzo, all’hotel La Bussola, durante la riunione di mercoledì, è emerso l’ingegner Antonio Esposito, il padre Mariano è stato sindaco in passato .

Nato ad Amalfi il 2 dicembre del 1958, Esposito ha frequentato il liceo classico Matteo Camera di Amalfi per poi laurearsi in ingegneria all’Università Federico II di Napoli. Inizia nel 1984 a collaborare con software house Napoletane come analista programmatore poi dopo una breve esperienza a fine 1985 in SIAC (Società Italiana Assicurazione Crediti) è assunto ad inizio 1986 dalla Selenia oggi Selex Sistemi Integrati. Assunto come progettista Hardware Software. Ricopre ruoli di Capo progetto, Design Authority, responsabile della progettazione software e hardware digitale dei computer di testata radar su diverse linee di prodotto. In questo periodo svolge attività all’estero per incontri tecnici con aziende partner, fornitori, clienti, o per SAT (Site Acceptance Test) di sistemi Radar. Fra i paesi in cui ha lavorato Singapore, Stati Uniti, Germania, Francia, Inghilterra, Pakistan, Brasile. Dal 2001 al 2005 lavora presso Fondazione IDIS Città della Scienza come dirigente dei sistemi informativi forse perché innamorato del sogno di Vittorio Silvestrini. Dal 2005 al 2015 lavora come dirigente presso Città della Scienza scpa diventata Città della Scienza spa e quindi Campania Innovazione s.p.a. in qualità di coordinatore area infrastruttura e servizi accessori quindi Vicedirettore e direttore operativo. Attualmente Dirigente presso Sviluppo Campania s.p.a. società in house di Regione Campania s.p.a. Fra le altre esperienze lavorative Dal 2002 al 2006 prima componente e poi presidente della commissione di collaudo in corso d’opera della società SMA Campania per conto della Regione Campania Iscritto all’ordine degli ingegneri, nell’ambito del rapporto di lavoro con Campania Innovazione spa, segue in qualità di Direttore dei Lavori la costruzione dell’edifico destinato ad ospitare il museo Corporea. Ha forti legami col territorio sia per storia familiare che personale. Amante della lettura, sportivo, ha difeso i colori di Amalfi partecipando come rematore alle edizioni delle regate storiche che videro le prime vittorie dell’armo amalfitano.