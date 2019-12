Allo scoglio del Vervece, il Natale della Gente di Mare

Massa Lubrense (NA) Lunedì, 23 dicembre 2019, alle ore 10:30 presso la chiesa di Maria Santissima della Lobra frate Antonio Ridolfi, guardiano del convento, celebrerà una messa in suffragio della gente di mare. Il poeta Rosario Di Nota invece declamerà una poesia dello scrittore massese Francesco Saverio Mollo a tema natalizio. A questa cerimonia farà seguito, nei giorni successivi al 25 dicembre, tempo permettendo, la rituale deposizione del bambinello ai piedi della statua della Madonna sommersa del Vervece. La scultura del bambinello, custodita nella chiesa, opera di splendida fattura realizzata lo scorso anno dall’artista Giusy Milone, docente di discipline plastiche al liceo artistico di Tivoli e vincitrice nel 2018 del “Premio Vallecorsa – La Via del Cinema”, sarà deposta ai piedi della mitica madonnina dopo l’immancabile processione in mare. Come da usanza consolidata la processione di barche sarà guidata dal dinghy d’epoca del comandante Giancarlo Antonetti in compagnia dei suoi nipotini seguito dallo Sciallino 27 del presidente della Fondazione Vervece, Gaetano Milone con a bordo i sub Tonino Maresca, Marco Gargiulo, il maître pâtissier Antonio Cafiero e Claudio d’Esposito, presidente del WWF Terre del Tirreno. La collocazione del bambinello ai piedi della Madonnina sommersa, posizionata su uno sperone dello scoglio a 12 metri di profondità, nel 1975, l’anno dopo il record di immersione in apnea del sub siracusano Enzo Maiorca (87 mt.), sarà affidata ai due subacquei.

di Luigi De Rosa

(…) Sappiate, o vivi e vegeti signori,

che non vale granché l’attenzione.

La gran parte di noi fu fatta fuori

in un momento di distrazione.

Dorme chi sta atterrato ?

‘A cosa nun è certa.

‘O cuorpo s’è cuccato,

ma l’anema sta allerta. (…)

di Francesco Saverio Mollo (1922 -1987)

