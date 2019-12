all’Arechi arriva il Pordenone: Ventura cerca la vittoria e cambia solo in difesa

SALERNITANA-PORDENONE probabili formazioni (Stadio Arechi, ore 15)

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine; Djuric, Gondo. A disp: Vannucchi, Lopez, Odjer, Firenze, Jallow, Di Tacchio, Cicerelli, Kalombo, Heurtaux. All. Gian Piero Ventura

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, Vogliacco; Gavazzi, Burrai, Pobega; Chiaretti; Strizzolo, Ciurria. A disp: Bindi, Stefani, Semenzato, Monachello, Mazzocco, Misuraca, Zanon, Bassoli, Candellone, Zammarini.

Arbitro: Federico Dionisi di L’Aquila (Mastrodonato/Lanotte). IV uomo: Lorenzo Illuzzi di Molfetta

Nelle feste, come ormai da tradizione. Prima gli auguri, perché a Natale siamo tutti più buoni, poi però si gioca e all’Arechi sarà battaglia vera. Questo pomeriggio alle 15 la B torna in campo e a Via Allende la Salernitana cerca la vittoria ma soprattutto continuità. I granata vengono da 4 punti in due partite, striscia che stava diventando sempre più rarità in questo campionato. Oggi la squadra di Ventura deve cercare di vincere per ritornare a riaffacciarsi in zona playoff, ma l’avversario è temibile. Il Pordenone viaggia a vele spiegate, delle ultime nove partite ne ha persa solo una: non chiamatela sorpresa, perché una programmazione lucida in cadetteria porta sempre risultati. Il Pordenone ne è l’esempio.

Sotto l’albero Ventura ha ritrovato Pawel Jaroszynski che riprende il posto lasciato libero da Pinto. Al centro della difesa c’è Billong perché Migliorini è andato ko. Davanti a Micai il terzetto è completato da Karo, dal centrocampo in su è tutto invariato: giocano gli stessi che hanno fatto 1-1 a Empoli. Regia a Dziczek, Maistro e Akpa sono le mezze ali mentre Lombardi e Kiyine agiscono sulle fasce. In attacco con Gondo ancora Djuric.