All’Annunziata a Massa Lubrense un evento memorabile ieri sera, come protagonisti i bambini, in una location divina , la Chiesa dell’Annunziata, secondo noi uno dei posti più belli non della Campania, ma del mondo . “Chi canta prega due volte”, diceva Sant’Agostino, e qui il canto è stato meraviglioso con le bambine e i bambini che hanno cantato in maniera angelica. Questo luogo sta rinascendo e i progetti di Padre Ambrogio , che con il suo sorriso coinvolgente, e la sua grande umanità e pazienza, accoglie tutti a braccia aperte, sono assolutamente da condividere e promuovere. Ogni giorno Padre Ambrogio dice messa alle 17 e la domenica alle 11,45, il posto è meraviglioso, divino, siamo nel cuore di un angolo di paradiso, di fronte Capri sul Golfo di Sorrento, in un convento che sarebbe fantastico recuperare . Un luogo di grande spiritualità assolutamente da frequentare per vivere un’esperienza mistica.