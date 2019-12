Ecco il nuovo album di “Quomo” originario della Costa d’Amalfi: “Sono partito dall’esigenza di esprimermi”

Mauro Cuomo, in arte Quomo, è un giovane cantautore originario della Costiera, nato dal padre di Amalfi e la madre di Atrani, ma tiburtino di adozione. Quomo è un artista emergente classe ’96, che nasce fondamentalmente dal suo amore per il pianoforte. Infatti Mauro afferma proprio che la presenza di una scuola media musicale gli ha dato la possibilità di approfondire lo studio del pianoforte, fino a quando, intorno ai 15 anni, si trovò in un garage a suonare i The Doors senza, fino a quel momento, averli mai ascoltati. Da li è nato l’altro aspetto di questa nuova avventura che si è rivelato imprescindibile quanto le lezioni di piano. Superato questo primo step, Mauro ha poi avuto modo di espandere la sua sensibilità conoscendo persone e ambienti molto stimolanti. È stata proprio la ricerca di stimoli che lo ha spinto a curiosare verso generi e suoni che caratterizzano la vastità del mondo musica.

L’album è intitolato Il Mondo Della Mancanza e, come dichiara anche l’artista, nasce dall’esigenza di esprimersi e lo fa con dei testi davvero profondi. Il Mondo Della Mancanza comprende sette brani, in cui si assiste ad un passaggio da una crisi a una nuova maturità emotiva. Il disco racconta l’evoluzione e la crescita di Quomo, attraverso un percorso fatto di cadute e ostacoli che nel complesso risultano necessari per il superamento della crisi.

Un vero orgoglio per tutta la Costiera Amalfitana, che vede probabilmente nascere una giovane promessa della musica italiana. I complimenti più sinceri dalla redazione di Positanonews vanno a Mauro “Quomo” e tutti coloro che l’hanno sempre sostenuto nell’inseguire il suo sogno.