Al Santuario di Montevergine rubati alcuni gioielli donati come ex voto dai fedeli alla Madonna, i Carabinieri indagano

Il Santuario di Montevergine è una delle mete mariane più conosciute non solo in Campania ed ogni anni sono migliaia i fedeli che vi si recano per un momento di preghiera. Tantissimi anche i pellegrinaggi dalla costiera amalfitana e penisola sorrentina. E la notizia di oggi lascia tutti con un senso di profonda tristezza. Qualcuno ha compiuto un gesto sacrilego rubando dall’interno del museo Abbaziale del Santuario i gioielli della Madonna. I ladri hanno praticato un foro alla base di una teca posta sul muro ed hanno sottratto alcune parure in oro e pietra che, insieme ad altri preziosi, facevano parte dell’ampio patrimonio degli ex voto che nel corso dei secoli i fedeli hanno donato alla Vergine Maria. Monsignor Riccardo Guariglia, abate del santuario mariano, ha denunciato il furto ai Carabinieri di Avellino che ora stanno indagando con la speranza di risalire ai malviventi e recuperare il bottino.