Al Nest di Napoli, 7 anni, lo spettacolo di José Cabeza e Julia Fontana

Al NEST (Napoli Est Teatro) venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2019, alle ore 21.00 è di scena “7 anni“, riduzione teatrale di Enrico Ianniello (lo ricordiamo al Positano Teatro Festival 2019 con il suo “Isidoro“, dell’omonimo film spagnolo (2016) sceneggiato dallo stesso Cabeza. Si tratta di una piece molto interessante per la regia di Francesco Frangipane, che avrà come interpreti Giorgio Marchesi, Massimiliano Vado, Pierpaolo De Mejo, Serena Iansiti e Arcangelo Iannace.

La trama: In una serata carica di tensione i quattro soci di un’azienda di successo devono decidere chi pagherà per un crimine commesso. Per salvare gli altri e l’azienda solo uno dei quattro si dovrà assumere la colpa e scontare sette anni di carcere. Ma chi lo farà? Perché? Come in una partita di scacchi i quattro si affrontano, mossa dopo mossa, alla ricerca dello scacco matto. A dirigere la partita un arbitro che li aiuterà a trovare le risposte che cercano per arrivare a una possibile soluzione.

La storia è, come potete immaginare, solo un pretesto per raccontare pregi e difetti degli esseri umani, come in un altro gran bel film “Perfetti sconosciuti” il “gioco”, e le scelte che ne conseguono, mette a dura prova la solidità etica e morale dei protagonisti, ai sentimenti di amore e amicizia faranno inevitabilmente da contraltare le meschinità e la grettezza. Chi dei quattro finirà in galera per sette anni?

a cura di Luigi De Rosa