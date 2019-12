Al Museo Davia Bargellini “Capolavori del Presepe napoletano del Settecento dalla Collezione Bordoni”

Bologna – Da oggi, martedì 3 dicembrea partire dalle ore 17,30 presso il Museo Davia Bargellini – Strada Maggiore 44, “Capolavori del Presepe napoletano del Settecento dalla Collezione Bordoni”

Inaugurazione della mostra a cura di Mark Gregory D’Apuzzo e Giulio Sommariva, con l’apporto di Fernando e Gioia Lanzi.

L’esposizione presenta al pubblico per la prima volta alcuni straordinari pezzi, veri e propri capolavori dell’arte presepiale napoletana del Settecento, provenienti dalla celebre Collezione Bordoni di Bologna, così come era uso e costume di sua maestà Carlo III di Borbone le scene sullo scoglio seguono teatralmente la tipica mitografia popolare: Natività, Adorazione dei Pastori, , l’Annuncio ai pastori, il Diversorium o cantina, corteo dei Magi. La collezione Bordoni è la più ricca e variegata collezione di presepi settecenteschi napoletani che non si trovi a Napoli e in assoluto fra le più qualificate.

Ingresso: gratuito

Info: www.museibologna.it/arteantica