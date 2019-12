AGROPOLI, GRANDE SUCCESSO ALLA 4 MOSTRA DI DISEGNO DI MIKI PAPPACODA AL BAR DELLO SPORT DI AGROPOLI

In una giornata piena di sole ad Agropoli si e svolta la IV mostra di disegno di Miki Pappacoda

Al Bar dello Sport di Agropoli Bellissima mostra di disegni

Anche se poche le persone partecipanti che hanno fatto visita alla mostra al Bar dello Sport di Agropoli ospitata dell’ amico giornalista Sergio Vessicchio, per ammirare le opere realizzate dal giovane artista Miki Pappacoda.

La mostra dei disegni ogni anno anima una grande felicità nel cuore del Grande Miki, esposizione e musica contraddistinguono questa mostra per rendere felici tutti e come tradizionale ogni anno fa tappa in un paese diverso.

L’intervista all’artista Miki Pappacoda

“L’idea della mostra è stata possibile grazie all’ amico giornalista Sergio Vessicchio che mi ha pubblicizzato l’iniziativa e mi ha dato la possibilità assieme ai titolari del Bar dello Sport in Via Risorgimento di svolgere questa mostra. La passione è nata con i fumetti le opere sacre, opere semplici di cartoni animati e fiabesche. Mi è sempre piaciuto disegnare non solo fumetti,Santi, fiabe cartoni ecc. ma negli ultimi anni mi sono specializzato in questo tipo di arte del disegnare figure sacre e così sono nate queste mostre questa e la IV.

Disegno praticamente da sempre, ma l’idea dello stile di disegnare opere sacre è nata un po’ meno di 10 anni fa. È una cosa a livello di Hobby, ma lo faccio col cuore e con passione.

I ringraziamenti di Miki Pappacoda

Ringrazio in primo luogo il giornalista Sergio Vessicchio che ha reso possibile questa mostra, i titolari del bar dello sport di Agropoli il sig. Alfonso e il suo personale e lo ringrazio anche per il loro squisito buffet , l’assessore comunale di Agropoli, il giornalista ciclista Giovanni, mia sorella Barbara Pappacoda che mi ha accompagnato e mi ha aiutato ad appendere le mie opere, mia sorella Eva Pappacoda, mio cognato Raffaele Zuppardo e l’amica Valeria.