Dopo il maltempo riversatosi questa mattina su tutta la Costa di Amalfi e Sorrento, ancora in questi minuti si hanno spiacevoli ripercussioni, a cominciare dal traffico. In Penisola Sorrentina, infatti tutta la circolazione veicolare è compromessa, a maggior ragione dopo l’orario di punta in cui gli studenti terminano le lezioni e sono diretti a casa.

Ma non finisce qui. Anche la Scalinatella a Positano, così come tutte le scale della città verticale, è vittima delle forti piogge e sembra essersi trasformata in una vera e propria cascata. Ricordando l’allerta meteo gialla in vigore fino a domani alle 6:00, speriamo che le piogge si plachino, almeno in vista del Natale, poiché in questi casi è sempre rischioso percorrere le strade soprattutto della Costiera Amalfitana a maggior ragione dopo la catastrofe della frana a Minori.

Aggiorneremo i nostri lettori su eventuali sviluppi legati alle conseguenze del maltempo in Costa d’Amalfi e Sorrento.