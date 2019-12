Agerola. Spunta il nome di Luigi Mannini come quello di possibile candidato sindaco alle elezioni comunali di Agerola del maggio 2021. Mannini rientra già a far parte della squadra dell’attuale sindaco, Luca Mascolo, come portavoce addetto alla comunicazione. Lo stesso Luca Mascolo si è occupato dei colloqui in seguito ai quali è stato scelto come collaboratore, precisando che “l’individuazione delle figure più idonee rientra esclusivamente nei poteri di determinazione del presidente per i compiti istituzionali che è chiamato ad assolvere”. Ed ha aggiunto che “la valutazione è stata combinata con considerazioni relative alla competenza professionale emersa nei colloqui”.