Agerola, quanti disagi: cedro cade su auto in sosta e crolla gru in via Belvedere

Quando disagi ad Agerola a causa del maltempo. In piazza XXIV Maggio uno dei due cedri è stato sradicato abbattendosi su alcune auto in sosta. Il celere intervento dei VV.UU., impegnati in una costante attività di monitoraggio delle zone a rischio e delle squadre di soccorso pronte all’intervento, ha consentito di rimuovere il pericolo e di ridurre i rischi per l’incolumità pubblica e privata, ricreando le condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare. Tuttavia anche la stabilità dell’altro cedro è stata compromessa e per evitare altre possibili e spiacevoli conseguenze si sta procedendo, proprio in questi minuti, al taglio.

In via Belvedere l’intensità delle raffiche ha provocato il crollo di una gru utilizzata per il sollevamento di materiale che ha invaso, seppure in maniera marginale, la carreggiata. Per motivi di sicurezza la strada è stata chiusa al traffico veicolare nel tratto tra l’incrocio di via Principe di Piemonte e via Belvedere fino al confine con il comune di Furore.

La circolazione da e per Amalfi è stata deviata su via Divina Costiera.

In mattinata si è tenuto in via Ponte e in via Salita Case Positano un sopralluogo con i tecnici della Città Metropolitana e del Genio Civile della Regione Campania per definire in maniera tempestiva tutte le azioni necessarie al ripristino della normalità. Il perdurare dell’allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi 22.12 ci obbliga comunque a mantenere alta l’attenzione.

Questo il messaggio del Comune: “Il pensiero corre alle famiglie che ieri sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni in via salita Case Positano. Su disposizione del Comitato Operativo Comunale (COC), si informa la cittadinanza a prestare la massima attenzione e di uscire solo se strettamente necessario. In caso di necessità contattare il numero 320 4386134”.