Agerola. Programma natalizio 2019

Agerola, al via il programma natalizio. Ad aprire la rassegna Erri De Luca

L’edizione invernale del Festival “Agerola Sui Sentieri degli Dei” sarà inaugurata mercoledì 18 dicembre dal celebre scrittore per chiudersi il 6 gennaio. Più di venti gli appuntamenti in cartellone che trasformeranno il paese in un grande palcoscenico. Presepe Vivente, musica, gastronomia, cultura e folklore accompagneranno turisti e residenti durante l’intero arco delle festività

Tutto pronto per l’edizione invernale del Festival dell’Alta Costiera Amalfitana “Agerola Sui Sentieri degli Dei”, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Agerola, che prenderà il via mercoledì 18 dicembre per chiudersi il 6 gennaio. Un cartellone fitto di iniziative con più di venti appuntamenti che tra musica, cultura, gastronomia, folklore e animazione per bambini, accompagneranno turisti e residenti durante l’intero arco delle festività natalizie.

Varie le location che ospiteranno le manifestazioni: in primo luogo il nuovissimo Campus Universitario Principe di Napoli ed il Centro Polifunzionale “Mons. Andrea Gallo”, oltre alle chiese, alle piazze ed ai vicoli che, per l’occasione, saranno addobbati a festa grazie agli ornamenti natalizi che faranno da cornice agli Alberi di Natale sistemati nelle piazze delle frazioni.

«Anche quest’anno – dice il sindaco Luca Mascolo – presentiamo un cartellone di livello. Ne siamo orgogliosi perché convinti che queste iniziative servono a consolidare il senso di comunità esaltato dal clima natalizio. Un grazie speciale va ad Erri De Luca, amico di Agerola, che non fa mancare il suo prezioso supporto e a tutti quelli che con il loro contributo rendono possibile la riuscita del Festival. Agerola cresce anche grazie ad eventi come questi».

«La sinergia tra Comune, Proloco di Agerola e associazioni del territorio, sostenuta nell’edizione di quest’anno dalla Camera di Commercio di Napoli, ha reso possibile l’allestimento di un cartellone che lega insieme lo spirito natalizio alla vocazione turistica del territorio» aggiunge il consigliere con delega al turismo Tommaso Naclerio. «Eventi che richiamano la tradizione natalizia si affiancheranno a quelli di matrice più strettamente culturale. Passeggiate, trekking, musica, artigianato e gastronomia, saranno raccontati nei luoghi simbolo della nuova identità che Agerola si è costruita in questi anni: il Sentiero degli Dei e il Campus Principe di Napoli».

Ad aprire le danze il celebre scrittore Erri De Luca che mercoledì 18 dicembre tornerà ad Agerola con lo spettacolo “Chiacchierata con un amico” presentato al Campus Principe di Napoli alle 18.30. Con la sua presenza l’autore conferma il forte legame che ha stretto negli ultimi anni con questa terra e con il Sentiero degli Dei, uno dei dieci itinerari più belli al mondo secondo il “New York Times”.