Agerola. Numerosi dissesti, ecco il punto Le abbondanti precipitazioni piovose di oggi hanno provocato numerosi dissesti stradali e due intensi eventi di calamità naturale.

Un cedimento della strada statale in via Ponte subito dopo l’impianto di depurazione in direzione San Lazzaro, laddove è stata prontamente predisposta la chiusura della strada al traffico veicolare.

Un altro serio smottamento in via Salita Case Positano, ha provocato seri pericoli per l’incolumità pubblica e privata. Anche in questo caso gli interventi sono stati tempestivi grazie al supporto dei Vigili Urbani, dei Carabinieri e delle squadre operative dei Vigili Del Fuoco, oltre che dei tanti volontari accorsi. Purtroppo la gravità della situazione, visto il perdurare dell’allerta meteo fino alla mezzanotte di domani 22.12, ci ha obbligati ad emettere un’ordinanza di evacuazione per 5 famiglie.

Siamo vicini a queste persone, che saranno costrette a trascorrere la notte lontano dalle proprie dimore domestiche.

È una fase delicata, che stiamo cercando di gestire con il massimo sforzo. In questo momento è riunito il Comitato Operativo Comunale (COC) per porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla gestione dell’emergenza. Già dalle prime ore di domani sarà effettuato un sopralluogo con gli enti preposti (Genio Civile della Regione Campania e Città Metropolitana di Napoli) per definire in maniera tempestiva tutte le azioni per garantire il ripristino della normali condizioni di vivibilità.

Chiediamo a tutta la comunità di prestare la massima attenzione in questa fase di allerta meteo, di spostarsi sul territorio solo se strettamente necessario ed in caso di necessità di contattare il n. 320 4386134