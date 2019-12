Agerola inaugurato il Presepe Vivente col video di Ciro Immobile Il Presepe Vivente, che quest’anno festeggia la sua trentaduesima edizione, si terrà nei giorni del 7 – 21 – 26 – 29 Dicembre 2019 e del 4 Gennaio 2020, dalle 16.30 alle 21.00. La Parrocchia di San Martino Vescovo di Campora e la Pro Loco di Agerola allestiranno nella frazione del Comune uno dei presepi più suggestivi del nostro territorio.

Ripercorrendo le viuzze del centro storico di Campora, il visitatore potrà apprezzare la realtà sociale e religiosa della rievocazione della nascita di Gesù, entrerà in simbiosi con i duecento personaggi figuranti e avrà un’occasione unica di riflettere e meditare sul rinnovato messaggio di pace che la grotta vorrà trasmettere.

L’ingresso al Presepe è gratuito, ma per soli 6 euro sarà possibile degustare anche i piatti della grande tradizione culinaria agerolese, che racchiudono secoli e secoli della nostra storia. Il menù degustativo del Presepe Vivente comprende bocconcino di fior di latte; fetta di pizza del contadino; pasta e patate all’agerolese; montanara napoletana; zeppola di Natale e bicchiere di vino. Chi degusterà il menù avrà come regalo una ciotola ed un bicchiere in terracotta.