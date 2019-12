Agerola, Furore e Piano di Sorrento proteste dalle minoranze per i consigli nelle festività natalizie. A Piano di Sorrento ieri i consiglieri comunali Antonio D’Aniello e Monia Cilento non sono andati, perché avvisati alla Vigilia di Natale, e non era possibile prepararsi. A Furore Antonella Marchese costretta a rinviare il viaggio per il consiglio convocato il 31 mattina a Capodanno, mentre ad Agerola il consiglio è stato fatto il 30 per le variazioni per la festa di Capodanno. Assestamenti di bilancio, variazioni e altro sono vari che in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina hanno indetto dei consigli in questo periodo con polemiche di vario tipo.