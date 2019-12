Agerola. Consegnate borracce in tritan agli studenti. Il Sindaco Mascolo: E’ la strada per uno sviluppo armonioso e duraturo”

Lunedì la consegna delle borracce in tritan: l’obiettivo è sensibilizzare i più giovani su tematiche ambientali mirando alla riduzione di emissioni di Co2 nell’atmosfera e di bottiglie di plastica

Prosegue l’iniziativa del “Distretto Turistico Costa d’Amalfi” per mettere al bando la plastica nelle scuole dell’intero territorio della Costiera. In 16 dicembre gli istituti scolastici di Agerola hanno ricevuto direttamente dal sindaco Luca Mascolo, dal Dirigente Scolastico Michele Manzi e dal Presidente del Distretto Andrea Ferraioli le borracce in tritan, particolare tipologia di plastica non tossica lavabile, sterilizzabile e per questo ideale al riuso con l’obiettivo di ridurre sensibilmente il consumo di plastica.

Il progetto rientra nell’ambito dell’ampia azione di sensibilizzazione dei più giovani che il Distretto, in collaborazione con i Comuni e gli istituti scolastici del territorio del territorio sta mettendo in campo sul tema della sostenibilità ambientale.

«In Costiera Amalfitana – ha detto agli studenti Andrea Ferraioli Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana – la rivoluzione ambientale parte dal territorio e dai più giovani che si faranno ambasciatori presso le loro famiglie consentendo che questa nostra battaglia sulla sostenibilità penetri a fondo nelle nostre comunità. Facendo qualche calcolo questa semplice iniziativa consentirà di abbattere sensibilmente il numero bottiglie di plastica usa e getta ogni anno, e produrre addirittura 480.000 kg di anidride carbonica in meno».

Un tema, quello della sostenibilità ambientale, ancora più attuale dopo l’esito negativo della Conferenza sul clima che si è tenuta a Madrid dove i paesi più sviluppati della Terra non sono riusciti a trovare un accordo sulla regolazione globale del mercato del carbone, il punto più controverso di quelli all’ordine del giorno.

«Già da diversi anni abbiamo intrapreso con decisione la strada della sostenibilità ambientale adottando una settimana strategia ben precisa» ha aggiunto il sindaco di Agerola Luca Mascolo. «Prima con il potenziamento della raccolta differenziata che ci ha consentito di raggiungere, in brevissimo tempo, percentuali che si attestano stabilmente intorno all’80%. Poi l’installazione delle casette dell’acqua grazie alle quali l’utilizzo delle bottiglie di plastica è stato pressoché eliminato con ricadute positive anche per l’economia delle famiglie agerolesi. Infine, l’estate scorsa, abbiamo aderito al progetto dei “Comuni Plastic Free”. Pieno sostegno dunque all’iniziativa del Distretto Turistico Costa d’Amalfi che serve a rafforzare la convinzione che la sostenibilità rappresenta la strada maestra per uno sviluppo armonioso e duraturo».