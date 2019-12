Addio alla cantante dei Roxette: il gruppo girò un video a Positano

Si è spenta nella giornata di ieri Marie Fredriksson, cantante dello storico gruppo svedese Roxette. Marie era affetta da una brutta malattia, un tumore al cervello col quale ha combattuto per 17 lunghi anni e che ha avuto la meglio.

Questo l’annuncio del quotidiano svedese Express: “È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che uno dei nostri artisti più grandi e più amati è scomparso. Marie Fredriksson è morta la mattina del 9 dicembre a seguito della sua malattia”.

I Roxette, ricordiamo, sono stati un duo pop rock svedese formato da Per Gessle (voce e chitarra) e appunto Marie Fredriksson (voce e pianoforte). Spesso e volentieri la loro musica sia spesso associata a quella degli ABBA, l’idea era quella di creare delle melodie orecchiabili. Secondo una spiegazione ironica del front-man, era per riuscire a dare un’impronta seria e più credibile ai testi delle sue canzoni, con l’aiuto vocale della cantante. I Roxette raggiungono la piena notorietà tra la fine degli anni ottanta e gli inizi degli anni novanta del ventesimo secolo, riuscendo come primo gruppo musicale svedese a conquistare il mercato statunitense.

Il video di una delle loro più belle canzoni, Salvation, è stato girato proprio a Positano. Ve lo riproponiamo.