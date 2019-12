Achille Lauro da un bacio a Boss Doms su Rai uno con un siparietto social. Anche questo fa notizia. Achille Lauro ha rubato i riflettori ieri sera, durante la puntata del programma “20 anni che siamo italiani”, su Rai Uno. Il noto cantante romano ha baciato in diretta televisiva il grande amico e collega di lavoro Boss Doms stupendo tutti (anche per il fatto che Achille non è omosessuale). Un siparietto che è stato accolto con il sorriso dal pubblico dei social, tenendo conto del tenore dei moltissimi messaggi di queste ultime ore. Su Twitter, ad esempio, un utente scrive: “Il vento sta cambiando”, mentre un altro ha applaudito la televisione pubblica: “Onestamente la RAI mi sembra molto più avanti di altre reti. Vedi un posto al sole, ed altri personaggi gay passati in RAI prima di vendersi ad altre reti”. Anche sulla pagina Instagram dello stesso artista di “Rolls Royce” piovono commenti, come ad esempio una follower che ha scritto: “Ieri sera sei stato fenomenale, poi l’uscita con il vestito di Renato il top: grande anima la tua”, infine un ultimo seguace che scrive: “Sei sempre avanti a tutti”.

ACHILLE LAURO, BACIO IN BOCCA A BOSS DOMS: LA REAZIONE DI GIGI D’ALESSIO

Achille Lauro ha conquistato tutto il pubblico di 20 anni che sono italiano non solo con la sua esibizione musicale, ma soprattutto con il bacio in diretta a Boss Doms. Il popolo dei social ha particolarmente apprezzato così come Gigi D’Alessio che, oltre a duettare con lui sulle note di C’est la Vie che i fans definiscono una canzone meravigliosa, si è lasciato andare ad un commento. Dopo aver assistito al bacio tra Lauro e Boss Doms, D’Alessio ha detto: “Achille, toglimi una curiosità. Ma tu il bacio in bocca lo dai solo al chitarrista?”. “Solo al chitarrista”, risponde Achille. “A me no?”, chiede ancora D’Alessio. “Ma.. Gigi dobbiamo fare un percorso prima”, risponde Lauro scatenando le risate del cantautore napoletano che del pubblico in studio. Tra bacio ed esibizione, dunque, Achille Lauro porta a casa gli applausi del popolo dei social

Achille Lauro bacia Boss Doms: i social impazziscono

Achille Lauro protagonista a 20 Anni che Siamo Italianisu Raiuno, con una partecipazione a dir poco movimentata. Dopo essersi esibito col suo grande classico ‘Rolls Royce’, il cantante ha baciato il produttore Boss Doms, mandando in tilt i social. In tantissimi hanno cominciato a commentare l’episodio, specialmente su Twitter dove i fan esultano. L’ospitata di Achille Lauro a 20 Anni che siamo Italiani si è dunque conclusa nel migliore dei modi, nella serata in cui si è celebrata la musica dello Stivale assieme agli altri ospiti e ai padroni di casa Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Proprio con D’Alessio ha avuto modo di scambiare qualche battuta, mentre l’artista napoletano si è offerto – goliardicamente – di dare una mano al piano durante i suoi concerti. “Ne sarei onorato”, ha risposto Achille Lauro. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Achille Lauro, popolarità in aumento

La popolarità di Achille Lauro aumenta sempre di più e lo dimostra il fatto che sia sempre più facile trovarlo sul piccolo schermo. Uno degli ultimi incarichi lo vede alla guida dell’Extra Factor di quest’anno al fianco di Pilar Fogliati, un ruolo inedito per il rapper degli eccessi, che è spesso finito nel mirino delle polemiche per le sue stravaganze. Oggi, venerdì 6 dicembre 2019, Achille Lauro sarà ospite di 20 anni che siamo Italiani per celebrare la musica dello Stivale assieme agli altri invitati e ai padroni di casa. Innegabile che in questi ultimi anni l’artista di Roma sia sempre più in vista e il suo ultimo singolo, 1990, non fa che sottolineare il suo ritorno nel passato, alle sonorità tipiche di quegli anni in cui tra l’altro si colloca la sua nascita. Al suo fianco il produttore Boss Doms, con cui si è scambiato un bacio sulle labbra che ha fatto parecchio discutere i social. “Siamo partiti da una cantina umida piena di muffa e adesso ci baciamo in bocca davanti a tutta Italia. Love you cuoricino”, ha scritto il produttore per festeggiare la loro collaborazione. Nelle ultime ore invece è l’ultimo look di Lauro a far discutere i fan: “Lucy Luciano”, si limita a sottolineare pubblicando alcune foto in giacca a coda lunga e cappello azzurro che in realtà ricorda molto il costume di The Mask. Clicca qui per guardare le foto di Achille Lauro.

ACHILLE LAURO, UN PILASTRO DELLA MODA GIOVANILE

Che Achille Lauro sia uno dei pilastri della moda giovanile italiana non ci sono dubbi. Soprattutto alla luce del suo ingresso su Tik Tok, il social network più amato dai giovanissimi e in cui ha esibito la sua ultima manicure da uomo, una delle sue passioni più grandi. Via lo smalto nero che ha sempre caratterizzato le sue unghie e spazio invece a due scritte trasgressive, “Porn” e “F*ck”, due simboli della sua anima a metà fra il rock e il punk. Ed è proprio a quest’ultimo genere che dedica invece uno dei suoi ultimi post su Instagram, dove ha scelto di condividere la definizione di Punk per sottolineare la propria appartenenza: “Seguace di un movimento giovanile di protesta, sorto verso la fine degli anni Settanta del secolo XX in Inghilterra e caratterizzato dall’ostentata esibizione di forme di abbigliamento e di acconciature di capelli vistosamente eccentriche, e da posizioni violentemente polemiche nei confronti della società consumistica”. Una definizione che gli calza a pennello, soprattutto perchè Achille ha scelto di evidenziare ancora di più il concetto pubblicando delle foto in cui spiccano pailettes, bracciali d’oro, anelli, tatuaggi e jeans strappati.