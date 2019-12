Acerra. Calciatore dell\'Acerrana arrestato negli spogliatoi prima del derby.

Alfonso Zobel, 35 anni, difensore recentemente acquistato dall’Acerrana, attualmente accusato di violenze domestiche ai danni della giovane compagna. Domenica è stato quindi arrestato poco prima dell’inizio del derby con la Boys Cavanese. Partita che poi verrà terribilmente persa.

Ora Zobel è in carcere, in attesa di un interrogatorio. Secondo quanto reso pubblico dai carabinieri l’avvenuto è stato denunciato dalla donna dopo una serie di episodi di violenza, altro non ci è dato sapere.