“Da Barra provengono grandi comici”, queste le parole di Massimo Cozzolino, dispensatore di risate che, attraverso la simpatia e l’ironia, lo hanno reso noto fin dalla tenera età! E’ proprio vero, da Barra infatti provengono anche Peppe Iodice, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani e Anna Trieste, persone che hanno fatto della comicità il loro stile di vita e qualcuno anche il proprio lavoro. Ma lui, Massimo, da piccolo ha tentato il mondo del teatro: al Centro Ester, infatti, imparava rapidamente le parti di tutti gli attori e, quando qualcuno veniva meno, era pronto a sostituirlo brillantemente! Questa grande dote non è passata inosservata e da lì a poco il simpatico barrese si è trovato in giro per l’Italia a fare spettacoli con la compagnia di Renato Carpentieri, fino ad approdare a Telegaribaldi, il noto programma televisivo campano che ha lanciato i più grandi comici napoletani! “Lavorare in un trio, io stavo nei “Vietato Fumare”, non è mai facile soprattutto quando di quel trio tu sei l’anima ed hai una responsabilità maggiore! Preferisco di gran lunga esibirmi da solo ed è per questo che ho preferito abbandonare quel programma televisivo ma mai la comicità e soprattutto mai il lavoro che ho sempre svolto parallelamente: il corriere della SDA. Proprio svolgendo questa attività, i miei colleghi si divertivano a riprendere col cellulare le barzellette che raccontavo durante la pausa; quelle barzellette sono poi diventate virali e così è cresciuto sempre di più il numero dei sostenitori che mi hanno spinto ad andare a “La sai l’ultima?” dove, con grande soddisfazione, sono arrivato secondo! Attualmente ho 47000 followers su Instagram e 94000 su Facebook e, proprio sui social, mi diverto a raccontare barzellette e a fare dirette! Tanti impegni ma anche tante gratificazioni: la vita di una persona realizzata!”, conclude Massimo Cozzolino che, noi di Positanonews, speriamo di poter vedere presto esibirsi nella nostra penisola sorrentina!